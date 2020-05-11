Украинский биатлонист Прима: Мы ведем какую-то скрытую войну с Россией

Биатлонист сборной Украины Артем Прима высказал свое мнение о войне на Донбассе.

Об этом Прима сказал в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

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У нас в стране продолжается война, у нас гибнут ребята. Если раньше гибли мои сверстники, то теперь уже и намного моложе ребята. Это очень плохо для любой страны. Мы ведем какую-то скрытую войну с Россией. В этом надо разбираться. Кто виноват в этом? Взять и сказать, что точно виноват тот или тот – я мог бы это сделать, если бы это было в спорте, и я знал бы это на 100%. А не зная многих нюансов, не могу сказать, что и как. Я не настолько квалифицирован в этом вопросе,

– сказал Прима.

Также Прима вспомнил свои чувства в 2014-м году, когда война только началась:

"Дискомфорт, в первую очередь, в душе был. Мы – мужики защищаем честь страны в спорте, а у нас в это время дома война. Думаю, для каждого мужчины – это не совсем хорошо. Ты готов и хочешь помочь, как своей семье, так и своей стране. Это тоже не честно: мы на собрании бегаем, тренируемся, а ребята на войне погибают в это время. От этого плохие чувства. В 2014-м году все были подавлены. Ты мужчина, понимаешь, что ты – защитник. Но ты на сборе и не можешь помочь. Я считаю – это неправильно", – подытожил он.

Добавим, что вооруженный конфликт начался в 2014 году. Сначала Россия оккупировала Крым, а затем развязала войну на Донбассе.

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