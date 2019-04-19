Какие сексуальные фотографии постит девушка новичка "Шахтера", которая служит в армии Израиля
Зимой 2019 года в донецкий "Шахтер" перешел израильский полузащитник Манор Соломон. Он уже даже успел забить за новый клуб. В это время на родине его ждет девушка.
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Девушку Манора Соломона зовут Дана. Она постит немало фотографий в соцсетях.
Потому что в Израиле призыву в армию подлежат и девушки, Дана тоже проходит военную службу. Но она заключается не в постоянном пребывании в воинской части.
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Источник: 24 Канал
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