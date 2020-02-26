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Какие шансы на отмену Олимпиады и Евро-2020 из-за коронавируса: прогноз букмекеров

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Олимпиаду в Токио могут перенести / sports.yahoo.com

Уже несколько недель люди во всем мире следят за новостями, связанными с коронавирусом. Некоторое время казалось, что вспышка заболевания не выйдет за пределы Азии, но вот вирус уже добрался до Европы. И даже вносит свои коррективы в проведение футбольных матчей.

УЕФА принял решение, что без зрителей должна состояться игра Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец". Также с пустыми трибунами пока будут происходить все матчи Серии А.

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Из-за этого уже начались скандалы. "Ювентус" успел продать на матч с "Интером" билетов более чем на три миллиона евро и теперь не хочет возвращать деньги болельщикам.

Тем временем компания FavBet предложила болельщикам сделать свои ставки на то, чем может обернуться ситуация с коронавирусом. Судя по котировкам, перенос Олимпиады (коэффициент 8) и Евро-2020 (коэффициент 5) вполне реальный. Все же Игры пройдут в Японии, а чемпионат Европы в 12 странах.

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Хотя пока что это выглядит маловероятным, что кто-то решится менять график таких крупных спортивных событий. Другое дело – финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы – коэффициент на то, что эти матчи не состоятся в намеченный срок, составляет 5. Все же это только два матча, которые вполне могут сыграть в другую дату.


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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Коронавирус 2020 Евро-2020 Олимпиада-2020
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