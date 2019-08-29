Какие шансы у "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов? Опрос

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Какие шансы у "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов? Опрос
Какие шансы у "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов? Опрос / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов сезона 2019/2020. "Горняки" сыграют против "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталанты".

С "Манчестер Сити" донецкий клуб играет на стадии группового этапа третий сезон подряд. "Манчестер Сити" в прошлом сезоне дважды обыграл "Шахтер" на групповом этапе – 3:0 на выезде и 6:0 в гостях.

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За итальянскую "Аталанту" выступает экс-игрок "Шахтера" Руслан Малиновский.

В прошлом сезоне "Шахтер" занял третье место в группе и вылетел в Лигу Европы. Лучшим достижением "Шахтера" является четвертьфинал сезона 2010/2011 годов.

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 17-18 сентября. Календарь матчей дончан появится позже.

К слову: Лига чемпионов: Результаты жеребьевки группового этапа

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2020 года на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.

 

 

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Теги: ФК Аталанта Лига чемпионов Шахтер Спорт Футбол Манчестер Сити Опрос 24 Руслан Малиновский
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