Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020: дата и место

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Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020 / GETTY IMAGES

Сборная Украины по футболу узнала имена соперников на Евро-2020, а затем и календарь матчей. В первой игре группы C украинцы сыграют с Нидерландами.

Сборная Украины два матча группового этапа сыграет в Бухаресте и один в Амстердаме.

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Календарь матчей сборной Украины

1 тур. Нидерланды – Украина, 14 июня (Амстердам, Йохан Кройф Арена)

2 тур. Украина – победитель плей-офф A или D, 18 июня (Бухарест, Национальный стадион)

3 тур. Украина – Австрия, 22 июня (Бухарест, Национальный стадион)

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Евро-2020 стартует 12 июня и продлится на футбольных полях Европы до 12 июля.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по футболу Евро-2020 Футбол
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