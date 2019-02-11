Канадскому хоккеисту выбили четыре зуба в матче НХЛ: видео

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Джеймс Нил
Джеймс Нил / GETTY IMAGES

Ведущий хоккеист "Калгари" канадец Джеймс Нил пострадал от удара клюшкой в лицо от соперника из "Ванкувера" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В одном из эпизодов игрок "Ванкувера" Алекс Бега нечаянно ударил клюшкой по челюсти Джеймса и от этого контакта у Нила одним махом вылетело аж четыре зуба.

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Такая травма возможна, если игрок не использует специальную защитную капу для зубов.

 

 

Отметим, что "Калгари" не смог воспользоваться преимуществом и реализовать большинство. В итоге "Ванкувер" победил в серии буллитов.

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Теги: Спорт Хоккей NHL
Источник: 24 Канал
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