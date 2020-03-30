Капитан "Астон Виллы" Грилиш разбил свой Range Rover, перед тем призывая всех оставаться дома

Молодая звезда английской "Астон Виллы" полузащитник Джек Грилиш попал в скандал. Футболист понял, что карантин не для него, поехал к друзьям и попал в ДТП, разбив свою дорогую машину.

Сперва футболист выложил видео в свой твиттер в котором призвал всех оставаться дома и соблюдать карантин, а потом решил, что его это не касается и нарушил карантин.

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Незаметным 24-летний игрок не остался, потому что попал в ДТП на своем Range Rover, стоимость которого оценивается в 89 тысяч евро.

Автомобиль Грилиша врезался в две припаркованные машины.

Джек не хотел ждать, но люди хотели от него ответов.Футболист пожимал плечами и высокомерно говорил сердитым автомобилистам, чьи машины были повреждены. Игрок пообещал оплатить все нанесенные убытки, но вдруг исчез.

Как выяснили журналисты, Грилиш ехал не в аптеку или магазин, а к своему бывшему партнеру по команде Россу Маккормаку, чем нарушил условия карантина.

Болельщики неприятно поражены поступком футболиста "Астон Виллы". Теперь на Джека скорее всего ждет суровое наказание в клубе.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Грилиш провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

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