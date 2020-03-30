24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Капитан "Астон Виллы" Грилиш разбил свой Range Rover, перед тем призывая всех оставаться дома

- Читати новину українською
Джек Грилиш / twitter.com/jackgrealish

Молодая звезда английской "Астон Виллы" полузащитник Джек Грилиш попал в скандал. Футболист понял, что карантин не для него, поехал к друзьям и попал в ДТП, разбив свою дорогую машину.

Сперва футболист выложил видео в свой твиттер в котором призвал всех оставаться дома и соблюдать карантин, а потом решил, что его это не касается и нарушил карантин.

 Читайте также Английский клуб оштрафовал футболиста за провокационное фото в балаклаве

Незаметным 24-летний игрок не остался, потому что попал в ДТП на своем Range Rover, стоимость которого оценивается в 89 тысяч евро.

Автомобиль Грилиша врезался в две припаркованные машины.

Джек не хотел ждать, но люди хотели от него ответов.Футболист пожимал плечами и высокомерно говорил сердитым автомобилистам, чьи машины были повреждены. Игрок пообещал оплатить все нанесенные убытки, но вдруг исчез.

Как выяснили журналисты, Грилиш ехал не в аптеку или магазин, а к своему бывшему партнеру по команде Россу Маккормаку, чем нарушил условия карантина.

Болельщики неприятно поражены поступком футболиста "Астон Виллы". Теперь на Джека скорее всего ждет суровое наказание в клубе.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Грилиш провел 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 02:30 Официально: глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский уходят в отставку
Новини України 13015
сегодня , 09:15 Не исключаю свое возвращение в "Динамо": Ярмоленко о будущей судьбе карьеры
Футбол 168
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 49897
сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Традиції 136684
сегодня , 01:34 Украинцы, которые прибыли из Вьетнама, сопротивлялись обсервации, но на самоизоляцию согласились
Новини України 20120
сегодня , 07:00 Официальный перенос боя Усика, ляп Ломаченко и другие новости спорта 29 марта
Інші види спорту 829
29 марта , 22:38 В Украине от коронавируса умерли 10 человек: перечень областей
Лікування 36849
сегодня , 09:55 Уже четыре баскетболиста НБА вылечились от коронавируса
Баскетбол 33
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
28 марта 18:30 Невероятная история украинской спортсменки, в честь которой создали уникальную куклу Барби
Марченко Олена
28 марта 16:30 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
28 марта 09:51 Свитолина зажигает соблазнительными танцами в TikTok – видео
Софія Кулай
28 марта 08:40 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
27 марта 18:32 Клопп расплакался, когда увидел как медики поют you'll Never Walk Alone в больнице: видео
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук