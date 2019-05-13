Капитан "Динамо извинился, что накричал на женщину-арбитра в матче с "Зарей"

7 Читати новину українською
Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук / ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал эпизод в матче прошлого тура УПЛ с "Зарей" (1:1), когда он накричал на арбитра Екатерину Монзуль в связи со спорным решением.

Сергей Сидорчук в шоу "Профутбол" извинился перед арбитром матча против "Зари" Екатериной Монзуль.

Читайте также: Футболист "Динамо" находится в больнице после жуткой травмы

Может, на эмоциях и накричал на нее. Если она будет смотреть, хотелось бы извиниться перед ней. Считаю, там не было фола. Я ей сказал, что нельзя за такие фолы штрафные ставить,
– сказал Сидорчук.

К слову, эпизод состоялся на последней минуте. Игрок киевлян остался недоволен штрафным, после которого "Заря" сравняла счет.

Как сказал после игры полузащитник "Динамо" Андриевский, игрок "Зари" Силас, на котором был назначен фол, признался в том, что нарушения не было.

После этой ничьей "Динамо" набрало 62 очка, а отставание от "Шахтера" теперь составляет 11 очков.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
сегодня
9932
Теги: Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Реал" потерпел 11 поражение в чемпионате, пропустив три гола от "Реал Сосьедад": видео
сегодня 10:35 "Реал" потерпел 11 поражение в чемпионате, пропустив три гола от "Реал Сосьедад": видео
41
9 место на медали "Арнольд Классик" меня раздражает и мотивирует, – стронгмен Павел Кордияка
10 мая 10:00 9 место на медали "Арнольд Классик" меня раздражает и мотивирует, – стронгмен Павел Кордияка
Станіслав Безушко 94
Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
сегодня 08:24 Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе
31
Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
12 мая 18:59 Дубль Мане позволил "Ливерпулю" победить "Вулверхэмптон": видео
121
Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
12 мая 18:12 Mercedes оформил 5-й дубль подряд на гран-при Испании и увеличил отрыв от Ferrari
52
Новости
Больше новостей
Залиште відгук