Капитан "Динамо извинился, что накричал на женщину-арбитра в матче с "Зарей"

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал эпизод в матче прошлого тура УПЛ с "Зарей" (1:1), когда он накричал на арбитра Екатерину Монзуль в связи со спорным решением.

Сергей Сидорчук в шоу "Профутбол" извинился перед арбитром матча против "Зари" Екатериной Монзуль.

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Может, на эмоциях и накричал на нее. Если она будет смотреть, хотелось бы извиниться перед ней. Считаю, там не было фола. Я ей сказал, что нельзя за такие фолы штрафные ставить,

– сказал Сидорчук.

К слову, эпизод состоялся на последней минуте. Игрок киевлян остался недоволен штрафным, после которого "Заря" сравняла счет.

Как сказал после игры полузащитник "Динамо" Андриевский, игрок "Зари" Силас, на котором был назначен фол, признался в том, что нарушения не было.

После этой ничьей "Динамо" набрало 62 очка, а отставание от "Шахтера" теперь составляет 11 очков.

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