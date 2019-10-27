Капитан "Динамо" впервые прокомментировал срыв трансфера в "Бешикташ"

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Сергей Сидорчук
Сергей Сидорчук / fcdynamo.kiev.ua

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал срыв перехода в турецкий клуб "Бешикташ". Игрок утверждает, что не видит в этом ничего плохого.

В конце лета СМИ сообщали, что Сергей уже даже попрощался с одноклубниками перед переходом "Бешикташ". Однако трансфер сорвался и Сергей остался в "Динамо".

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Я сторонник того, что ни делается – все к лучшему. Нужно воспринимать обстоятельства так, как происходят. Не вижу в этом ни плохого, ни хорошего. Так получилось, значит, так было нужно. Психологически я был готов остаться в "Динамо", это моя родная команда уже. Есть команда, которая меня воспитала, – "Металлург" Запорожье,
– сказал Сергей в шоу "AUTO ГОЛ!".

В новом сезоне Сидорчук сыграл за "Динамо" 14 матчей. В его активе 2 результативные передачи. За киевский клуб Сергей выступает с 2013 года, когда перебрался из запорожского "Металлурга".

Контракт Сидорова с "Динамо" действует до 2023 года. По данным Transfermarkt, цена на Сергея составляет 4,5 миллиона евро.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Динамо Футбол Трансферы
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