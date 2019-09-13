Капитан "Шахтера" Тайсон резко сменил имидж после неудачного трансфера

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон летом так и не смог покинуть донецкий клуб. А на время короткого отдыха из-за матчей сборной игрок сменил имидж.

Тайсон решил провести выходные сначала в Португалии, а впоследствии и отправился к себе на Родину – в Бразилию. Именно там он и записал видео своего танца в кругу друзей и семьи. На самом видео Тайсон танцует с бритой головой.



Тайсон танцует с новой прической

Читайте также: На матче "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Харькове ожидается нешуточный ажиотаж

Стоит отметить, что бразилец не впервые бреется почти наголо. Летом он тоже ходил с очень короткими волосами. Однако они у него довольно быстро отросли.

Напомним, летом Тайсон мог перебраться в итальянскую "Рому" или "Милан". Однако "Шахтер" поставил одно условие – трансфер игрока должен составить 30 миллионов евро, что прописано у него в контракте. Ни один из этих клубов так и не согласился заплатить эту сумму, несмотря на то, что Тайсон хотел перейти туда.