Львовские "Карпаты" неожиданно заявили, что не имеют средств на выездные поединки в Мариуполе. Исполнительный директор Ростислав Ящишин подтвердил, что команда не поехала на поединок.

Об этом рассказал Ростислав Ящишин в интервью "Оставайся с футболом".

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В подвешенном состоянии

Он рассказал, что по состоянию на вечер 29 июня "львы" не поехали в Мариуполь. Клуб не в состоянии понести расходы команды, чтобы провести за пределами Львова три недели. Ориентировочная сумма, которая требуется для нормальных условий футболистов и работников клуба в Мариуполе составила 1,5 миллиона гривен, а таких денег у команды нет.

Почему "Карпаты" объявили о таком сложном положение только сейчас, Ящишин ответил, что клуб имеет двух владельцев. С одним директор находится в непосредственном контакте, он помогает чем может. Закрыл все долги перед командой и даже дал премиальные за карпатовский характер в матче против "Львова".

Однако, Смалийчук не смог встретиться со вторым совладельцем. Ящишин заявил, что около года "Карпаты" жили без финансирования, а результаты тому подтверждение.

По словам Ящишина, сейчас ситуация выглядит следующим образом: один инвестор Смалийчук готов финансировать исключительно свои 50 процентов. Он хотел встретиться с другим инвестором, чтобы обсудить два варианта.

Первый вариант – продажа его части. Сумма там немалая. Второй – общее финансирование. Так прописано в договоре о сотрудничестве двух компаний, которые владеют клубом. Сейчас у нас нет нужной суммы, чтобы отправить команду на выезд,

– подытожил Ящишин.