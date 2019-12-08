Карпаты – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ

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Карпаты – Десна: онлайн-трансляция

В воскресенье, 8 декабря, "Карпаты" сыграют с "Десной" в рамках 17 тура чемпионата Украины. Онлайн-трансляция матча – в материале Спорт24.

"Карпаты" после назначения Романа Санжара продолжают поражать публику своими результатами. "Львы" под руководством экс-коуча "Олимпика" победили только в дебютном матче специалиста на новом рабочем месте, после чего не знали радости побед над соперником в десяти поединках подряд.

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Как следствие, "зелено-белые" упали в группу аутсайдеров, которые замыкают таблицу с 11 зачетными баллами в активе. В последнем матче они проиграли "Заре", а перед этим уступили "Олимпику". Словом, погружение максимальное.

"Десна" находится на противоположном полюсе УПЛ. Черниговцы держатся на четвертой позиции с отставанием от "Зари" всего на одно очко, а в предыдущем туре северяне уверенно обыграли "Александрию" – второй раз за сезон.

Карпаты – Десна онлайн-трансляция

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Десна ФК Карпаты
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