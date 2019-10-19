Карпаты – Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ

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Карпаты – Львов: смотреть онлайн матч 19 октября 2019 – чемпионат Украины
Карпаты – Львов: онлайн-трансляция / ФК "Карпаты"

В субботу, 19 октября, состоится львовское дерби – "Карпаты" будут принимать "Львов". Онлайн-трансляция игры – на сайте Спорт24.

К этому матчу команды подходят не в лучшем состоянии – безвыигрышный сериал "Львова" продолжается в УПЛ 5 матчей (ничья и 4 поражения). Зато проигрышная серия "Карпат" в УПЛ 3 матча. При этом "Львов" не забивает голов в Чемпионате с 26 августа в течение 451-й минуты.

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На этот матч "Карпаты" выйдут в бело-зеленом, "Львов" – в голубом. Вратари – в желтом и черном соответственно.

Карпаты – Львов: онлайн-трансляция

Обзор матча "Карпаты" – "Львов" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Карпаты ФК Львов
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