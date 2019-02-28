"Карпаты" могли получить на 500 тысяч евро больше за Шведа, но он сам выбрал "Селтик"

Львовские "Карпаты" в зимнее трансферное окно получили значительно лучшее предложение относительно трансфера игрока Марьяна Шведа. Но игрок выбрал шотландский "Селтик".

Об этом в комментарии Спорт24 рассказал вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук. По его словам, у львовского клуба было несколько предложений относительно трансфера игрока. После этого почетный президент "Карпат" Петр Дыминский позвонил Марьяну Шведу и спросил, в какой из этих клубов он хотел бы перейти. Футболист выбрал шотландский "Селтик".

Читайте также: Донецкий "Олимпик" подписал футболиста из непризнанной республики

По словам Смалийчука, среди предложений было и то, что на 500 тысяч евро преобладала сумма, которую за футболиста предложил "Селтик". Однако клуб принял желание Шведа перейти именно в "Селтик". При этом что игрок мог никуда не переходить, если бы этого захотел.

В "Карпатах" не называют суммы, за которую Швед перешел в шотландский "Селтик". Фигурирует сумма в 2 миллиона евро. При этом что игрок до окончания сезона остается в "Карпатах" на правах аренды.