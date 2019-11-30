"Карпаты" могут прекратить свое существование: клуб без финансирования уже полгода

Львовские "Карпаты" обратились к мэру Львова Андрею Садовому и попросили поставить точку в вопросе передачи земли вокруг стадиона "Украина", опубликовав заявление на официальном сайте клуба.

История с передачей клубу земли тянется с 2006 года, но городские чиновники не торопятся выполнять свою долю обязательств. Клуб считает, что мэрия препятствует развитию клубной инфраструктуры "Карпат".

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В "Карпатах" собираются рассмотреть вопрос о прекращении существования, если чиновники не пойдут на встречу со своей стороны.

Полное заявление "Карпат" читайте по ссылке

Также украинский журналист Сергей Болотников в шоу "ТаТоТаке" рассказал о том, что львовские "Карпаты" не финансируются уже полгода.

Ситуация в "Карпатах" очень серьезная. По моей информации, Дыминский (президент "Карпат", – ред.) уже полгода не финансирует клуб, не дает ни копейки. "Карпаты" живут на деньги, заработанные раньше. Этой зимой они будут продавать футболистов, чтобы дотянуть до конца сезона,

– рассказал Болотников.

Ранее "Карпаты" представили проект реконструкции львовского стадиона "Украина", который в обновленном виде будет способен принять 15-17 тысяч зрителей.

На сегодняшний день "Карпаты" с 11 очками занимают 10 место в турнирной таблице УПЛ.