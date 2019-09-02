"Карпаты" нашли замену главному тренеру

Львовские "Карпаты" уже в начале сезона могут сменить главного тренера. Им может стать Роман Санжар.

Информацию о том, что "Карпаты" решили расстаться с Александром Чижевским, подтвердили Виктор Вацко и Игорь Цыганык. Оба журналиста близки ко львовскому клубу.

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При этом по данным Виктора Вацка, Александр Чижевский останется в структуре клуба. Однако на какой должности – пока неизвестно.

Наскільки я розумію, Роман Санжар - новий головний А Чижевський залишається у структурі клубу. — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) September 1, 2019

Стоит добавить, что Александр Чижевский возглавил "Карпаты" в конце прошлого сезона. Он спас команду от вылета в Первую лигу. В новом сезоне за шесть матчей команда выиграла лишь один – против "Олимпика" на выезде. Команда проиграла в первых двух турах "Динамо" и "Шахтеру", а также "Заре". Еще два матча закончились вничью – против "Мариуполя" и "Десны".

Относительно Романа Санжара, то его последним клубом был "Олимпик". Клуб он покинул в октябре 2018 года. После этого время от времени был экспертом на телевидении.