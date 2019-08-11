"Карпаты" официально подписали еще одного игрока экзотической европейской сборной

Львовские "Карпаты" подписали защитника люксембургского "Прогресса" Тима Халля.

Об этом сообщает официальный сайт люксембургского клуба. Детали трансфера пока неизвестны. Тransfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 150 тысяч евро.

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Халль может сыграть как центрального защитника, так и выступить на позициях опорного полузащитника и крайнего защитника.

За свою прошлую команду он провел 23 матча, в которых забил один мяч в прошлом сезоне. Также на его счету одна игра за сборную Люксембурга.

К слову, за львовский клуб уже выступает один игрок сборной Люксембурга Марвин Мартинс. Также недавно состав "Динамо" пополнил Жерсон Родригес.

На старте нового розыгрыша УПЛ "Карпаты" проиграли два матча лидерам чемпионата – "Динамо" и "Шахтеру". В третьем туре чемпионата Украины львовяне 11 августа сыграют против "Мариуполя". Начало матча в 19:30.

Кто такой Тим Халль? Тим Халль – рослый центральный защитник (190 см), который начинал профессиональную карьеру в клубах Бельгии и Германии. Летом прошлого года вернулся из "Льерса" в Люксембург, где подписал контракт с "Прогрессом". На счету Халля один матч в рядах национальной сборной Люксембурга.