"Карпаты" последними среди клубов УПЛ отправились на сборы в Турцию – кто полетел с командой

В субботу, 25 января, делегация львовских "Карпат" отправилась в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 15 февраля.

У команды будет два места дислокации: сначала они будут жить в Сиде, а затем переберутся в Белек.

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Всего главный тренер "зелено-белых" Роман Санжар взял с собой 19 игроков, среди которых есть ребята из молодежной и юниорской команды. Состав "Карпат":

Вратари: Олег Кудрик, Валентин Горох;

Защитники: Владимир Якимец, Олег Веремеенко, Тим Халл, Марвин Мартинс, Владислав Дубинчак, Роман Слива;

Полузащитники: Дмитрий Кльоц, Артем Козак, Роман Толочко, Юрий Тлумак, Остап Притула, Егор Назарина, Ростислав Лях;

Нападающие: Кирилл Кириленко, Гишам Лейоус, Жоао Диого Дженнингс, Александр Бойчук.

Также с командой на сборы отправились защитник Андро Гиоргадзе и хавбек Алексей Хахлев.

В Турции подопечные Санжара проведут шесть контрольных матчей:

29 января – Слован (Братислава, Словакия)

1 февраля – Серед (Серед, Словакия)

5 февраля – Тузла Сити (Тузла, Босния и Герцеговина)

8 февраля – Металлург (Бекабад, Узбекистан)

11 февраля – Кеге (Кеге, Дания)

14 февраля – Динамо-Брест (Брест, Беларусь)

Ранее сообщалось, что львовский клуб имеет проблемы с финансами, а игроки отказывались тренироваться из-за наличия долгов по зарплате.

Первую часть чемпионата Украины "Карпаты" завершили на последнем месте в турнирной таблице. После зимнего перерыва команда Романа Санжара сыграет с "Днепром-1" 22 февраля.