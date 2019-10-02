"Карпаты" представили проект "народной команды": новый стадион, объединение с другими клубами

Футбольный клуб "Карпаты" представил инвестиционно-патриотический проект "народной команды". В нем предусмотрена масштабная реконструкция стадиона "Украина", привлечение новых инвестиций. А также вероятное объединение с двумя другими львовскими клубами.

Инвестиционный проект называется "Карпаты"-2020. Хотя описанные в нем условия продлятся значительно дольше. Так, предусмотрена масштабная реконструкция стадиона "Украина". Ожидается, что на стадионе будет только 15 тысяч мест (сейчас – 28 тысяч мест). Зато там будет реабилитационный центр для спортсменов-профессионалов, общепит, офисные помещения футбольного клуба "Карпаты", клубная спортивная школа, клубный музей, гостиница, спортивные залы для занятий аэробикой, фитнесом, другими спортивными видами массового направления, лечебно-процедурные помещения, массажные, сауны, зал для игровых видов спорта с трибунами на 1000 зрителей, заведения общественного питания, банкетные залы, развлекательные клубы, сувенирные магазины и прочее.

Читайте также: Клуб УПЛ может переехать в другой город и сменить название

Клуб планирует построить рядом со стадионом тренировочные поля, а также реконструировать другой львовский стадион "Прогресс".

Средства на это все клуб планирует получить от инвесторов.

"Проект "Народная команда "Карпаты" – это не только проект, связанный с футболом, а фактически один из проектов, призванный обеспечить преобразование Львовщины в мощный образовательный, научный, спортивный и деловой центр. Важным моментом в реализации проекта является толчок для выхода местных предприятий на европейские и азиатские рынки. Общеизвестным является интерес к инвестициям в европейский футбол со стороны компаний Китая, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Малайзии и др", – говорится в представленном проекте.

При этом инвесторами клуба могут выступить два других львовских футбольных клуба – "Рух" и "Львов".

"Если объединить ресурсы и возможности всех трех клубов вокруг бизнес-модели, предложенной выше, а возможно, привлечь к ней и других крупных бизнесменов, все участники от этого только выиграют. Совершенно неважно при этом, кто де-юре будет руководить клубом – модель совладения и корпоративного принятия стратегических и текущих решений можно детально прописать и утвердить. Главное при этом, что Западная Украина получит столь мощный клуб, который уже вскоре будет претендовать на первенство во внутреннем чемпионате, и станет грозной силой на европейском уровне", – убеждены авторы проекта.

Подробнее с проектом можно ознакомиться по ссылке.