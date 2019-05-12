"Карпаты" спасли ничью против "Ворсклы" благодаря голу в конце матча: видео

В бело-зеленом дерби между полтавской "Ворсклой" и львовскими "Карпатами" в воскресенье, 12 мая, победителя так и не было обнаружено. Каждая из команд забила по одному голу, и команды занесли себе в актив по одному очку.

Ворскла – Карпаты 1:1

Голы: Ребенок, 16 – Дебелко, 88

Предыдущие два матча между этими командами в 2019 году заканчивались с одинаковым счетом – 4:0 в пользу "Карпат". Пять из восьми голов забил Швед. Но полузащитник "Карпат" больше не сыграет за команду. В предыдущем матче он получил красную карточку, и после этого отправился в свой новый клуб – "Селтика".

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Матч в Полтаве начался под проливным дождем. Но поле выдержало эти нагрузки, поэтому игроки имели возможность продемонстрировать свое мастерство. Но с этим в первом тайме не слишком сложилось. За первые 45 минут обе команды только по одному разу пробивали в створ ворот соперника. Но именно "Ворскле" этот удар принес результат. На 16-й минуте Ребенок пошел выполнять штрафной удар. Мяч летел на не слишком удобной высоте для голкипера. Так еще и никто из игроков не сумел его выбить. Поэтому тот залетел в угол ворот.

Ответили на это "Карпаты" моментом Понде. Но приняв и обработав мяч в штрафной площадке соперников, нападающий не сумел попасть в цель.

Львовяне могли забивать и после момента Йоды. Мяч перелетал через голкипера вдоль линии ворот, но на дальней штанге его подстраховали защитники и выбили мяч.

Гораздо интереснее выглядел второй тайм. "Карпаты" пытались отыграться, а "Ворскла" удержать положительный результат и при возможности забить еще. Лучше получилось у первых. "Карпаты" больше атаковали, но довести эти атаки до логического завершения не удавалось. Хотя опасно пробивали тот же Понде (на этот раз целый в нижний угол ворот, но вратарь спас) и Ди Франко (мяч после его удара Ткаченко в прыжке перевел на угловой).

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И все же "Карпаты" таки сравняли счет. Когда матч подходил к концу, Дебелко в падении замкнул прострел с фланга. За мгновение нападающий мог оформлять дубль и приносить победу "Карпатам". Но на этот раз ему не дали замкнуть аналогичный прострел с другого фланга.

"Ворскла" осталась на восьмом месте в турнирной таблице. "Карпаты" и дальше десятые, в зоне переходных матчей.