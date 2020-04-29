Катмен Владимира Кличко: Для нокаута Джошуа не хватило мощного удара
Знаменитый катмен Джейкоб Дюран, который в 2016 году работал в углу Владимира Кличко, вспомнил о поединке украинца с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).
Джейкоб Дюран в интервью Sky Sports заявил, что украинцу не хватило одного мощного удара, чтобы добить британца.
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"Владимир и Виталий говорили на родном языке, поэтому я их не понимал. Я бы хотел, чтобы мы могли вернуть прошлое и снова это сделать. Если бы у Владимира было на пять процентов больше энергии, он бы завершил бой. Для нокаута Джошуа не хватило одного удара", – сказал Дюран.
Ровно 3 года назад, 29 апреля 2017 года, в Лондоне Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. После этого украинец объявил о завершении карьеры.
Кличко – Джошуа видео боя
Кличко вернется?
- В марте 2019 года платформа DAZN, которая осуществляет платные трансляции, предложила
Владимиру Кличко контракт за возвращение на ринг.
- Сообщалось, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен.
- Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал.
- Сам Кличко уклоняется от прямого ответа о возвращении в бокс. Владимир заявил, что готов вернуться ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.
- Форман стал чемпионом мира в 45 лет и 299 дней. Владимиру Кличко 45 лет исполнится в 2021 году.
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