Катмен Владимира Кличко: Для нокаута Джошуа не хватило мощного удара

Знаменитый катмен Джейкоб Дюран, который в 2016 году работал в углу Владимира Кличко, вспомнил о поединке украинца с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Джейкоб Дюран в интервью Sky Sports заявил, что украинцу не хватило одного мощного удара, чтобы добить британца.

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"Владимир и Виталий говорили на родном языке, поэтому я их не понимал. Я бы хотел, чтобы мы могли вернуть прошлое и снова это сделать. Если бы у Владимира было на пять процентов больше энергии, он бы завершил бой. Для нокаута Джошуа не хватило одного удара", – сказал Дюран.

Ровно 3 года назад, 29 апреля 2017 года, в Лондоне Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде. После этого украинец объявил о завершении карьеры.

Кличко – Джошуа видео боя

Кличко вернется?

В марте 2019 года платформа DAZN, которая осуществляет платные трансляции, предложила

Владимиру Кличко контракт за возвращение на ринг.

Владимиру Кличко контракт за возвращение на ринг. Сообщалось, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка как профессионал.

Сам Кличко уклоняется от прямого ответа о возвращении в бокс. Владимир заявил, что готов вернуться ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.

Форман стал чемпионом мира в 45 лет и 299 дней. Владимиру Кличко 45 лет исполнится в 2021 году.

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