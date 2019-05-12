Каждый день – День матери: известные украинские спортсмены поздравили своих мам в соцсети

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Элина Свитолина и ее мама
Элина Свитолина и ее мама / instagram.com/elisvitolina/

День матери в Украине отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник пришелся на 12 мая. Украинские политики, звезды шоу-бизнеса и, конечно, известные спортсмены поздравили своих мам в соцсетях.

Некоторые опубликовали фото со своими мамами, а некоторые просто написали несколько хороших слов о Дне матери.

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Известная во всем мире украинская теннисистка Элина Свитолина запостила фото со своей мамой в фейсбуке и инстаграми.

Каждый день – День матери,
– подписала сообщение спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Everyday is #MothersDay♾

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк также опубликовал фотографию со своей мамой, а под фотографией разместил очень трогательное сообщение.

Берегите мам! Чаще высказывайте слова любви и поддержки им! Вам это ничего не стоит, а они ради этого живут;)
– написал под фото звездный украинский спортсмен.

Известная во всем мире украинская дзюдоистка Дария Билодид запостила фотографию с мамой в сторис в инстаграме.

день матері білодід

Стори Дарьи Билодид // https://www.instagram.com/dariabilodid7/

А вот украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко не показывала фото с мамой, однако в сторис в инстаграме написала фразу, которой хотела донести: мам надо уважать и любить каждый день в году, а не только на праздник.

Дарите объятия своим мамам ежедневно,
– написала Юля Левченко.

день матері левченко юлія 
Стори Юлии Левченко // https://www.instagram.com/levchenkou/

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Теги: День матери Спорт Жан Беленюк Дария Билодид Юлия Левченко Елина Свитолина Новости Спорта
Источник: 24 канал
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