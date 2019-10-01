Каждый на Донбассе хочет окончания войны, мы не можем изменить ситуацию, – Дарио Срна

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна пообщался с итальянскими журналистами. Хорват, который сейчас работает тренером в донецком клубе, рассказал о войне на Донбассе.

Дарио в интервью Tuttomercatoweb рассказал, что чемпионат Украины больше не такой, как был раньше. Также, по его словам, уровень УПЛ растет.

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Срна заявил, что каждый на Донбассе, где идет война, хочет мира. По его словам, "Шахтер" не может изменить ситуацию.

"Шахтер" – первый клуб Украины, мы хотим стать лучшими в Европе. Мы не можем изменить ситуацию с войной, люди должны это сделать. Каждый на Донбассе хочет окончания войны, мы хотим вернуться туда. Наш дом – Донецк,

- сказал Срна.

Как известно, "Шахтер" вынужденно играет домашние матчи в Харькове. До этого "горняки" проводили поединки во Львове. Живет и тренируется команда в Киеве.

Дарио выступал в составе "оранжево-черных" с 2003 до 2018 года и установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. В течение 15 годам в "Шахтере" Срна провел 536 матчей и забил 49 голов, получив с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.