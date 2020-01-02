24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Каждый точный удар Флойда Мейвезера приносил боксеру по 500 тысяч долларов

6 Читати новину українською
Флойд Мейвезер / USA TODAY

Самым богатым спортсменом десятилетия стал Флойд Мейвезер. А каждый точный удар, который боксер делал на ринге, приносил ему 500 тысяч долларов.

Соответствующие расчеты сделал эксперт Дэн Каноббио. За основу было взято то, что последнее десятилетие Флойд Мейвезер провел 10 боев. За это время боксер заработал 915 миллионов долларов

Больше об этом: Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия: имена богачей

За десять противостояний он совершил 4 270 ударов, из которых цели достигли 1 833. Получается, что один точный удар приносил ему 499 181 доллар и 67 центов. В общем уже каждый удар боксера оценен в 214 285 долларов.

Когда колядуют, щедруют и посевают
сегодня
18492
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:50 Бегун досадно проиграл марафон, пропустив соперника вперед на последнем метре забега: видео
Юрій Семенюк 103
сегодня 10:02 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 558
сегодня 16:38 Невероятный сейв Лунина попал в топ-10 чемпионата Испании
Юрій Семенюк 108
сегодня 14:44 Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года
Андрій Тудовші 170
сегодня 10:56 Умер Дэвид Стерн – бывший комиссионер НБА
Юрій Семенюк 40
Новости
Больше новостей
Залиште відгук