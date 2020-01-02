Каждый точный удар Флойда Мейвезера приносил боксеру по 500 тысяч долларов

Самым богатым спортсменом десятилетия стал Флойд Мейвезер. А каждый точный удар, который боксер делал на ринге, приносил ему 500 тысяч долларов.

Соответствующие расчеты сделал эксперт Дэн Каноббио. За основу было взято то, что последнее десятилетие Флойд Мейвезер провел 10 боев. За это время боксер заработал 915 миллионов долларов

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За десять противостояний он совершил 4 270 ударов, из которых цели достигли 1 833. Получается, что один точный удар приносил ему 499 181 доллар и 67 центов. В общем уже каждый удар боксера оценен в 214 285 долларов.