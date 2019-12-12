"Киев-Баскет" на выезде обыграл чемпионов Нидерландов в матче второго раунда Кубка Европы FIBA

Вице-чемпион Украины "Киев-Баскет" одержал важную победу в выездном матче первого тура второго раунда Кубка Европы, победив чемпиона Нидерландов "Зволле" со счетом 86:77.

Зволле (Нидерланды) – Киев-Баскет (Украина) 68:77 (17:17, 11:24, 23:14, 17:22)

Команды провели равную первую четверть, итогом которой стала ничья 17:17 после стартовых 10 минут игры. А вот во второй четверти киевляне оформили рывок, благодаря которому команда Айнарса Багатскиса получила преимущество перед большим перерывом. Здесь стоит отметить связи Шеферд – Павлов, которые на двоих набрали 20 очков еще в первой части игры. Гости защитились против быстрого нападения соперника, попали свои дальние броски и получили 13 очков преимущества после второй четверти.

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"Киев-Баскет" сумел победить на выезде чемпиона Нидерландов (фото: БК "Киев-Баскет")

Во второй половине хозяевам удалось приблизиться к киевлянам на расстояние одного очка – произошло это в начале четвертой четверти. Однако команда Багатскиса ответила очередным рывком, который предоставил украинскому клубу более комфортное преимущество. Коллектив Ван ден Белта цеплялся до самого завершения игры и каждый раз у "Киев-Баскета" находились ответы на попытки соперника нивелировать отставание.

Свой самый результативный матч на евроарене в этом сезона провел Кейсе Шеперд, который набрал 24 очка (5/7 двухочковым, 4/8 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 5 подборов и 4 передачи при 3 потерях (РЕ 25) и помог киевлянам стартовать во втором раунде с победы – 77:86.

Следующую игру в Кубке Европы FIBA "Киев-Баскет" сыграет 18 декабря дома против венгерского Кьормеда.