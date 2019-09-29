"Киев-Баскет" на выезде проиграл "Бургосу" и вылетел из Лиги чемпионов

Украинский "Киев-Баскет" не сумел на выезде обыграть испанский "Бургос" в квалификации Лиги чемпионов. Поэтому покинул турнир.

Первый матч в Украине "Киев-Баскет" проиграл 83:86. Поэтому в Испании надо было побеждать с разницей в три и больше очка. И на старте поединка именно украинцы вышли вперед, поведя в счете 0:5. Но испанцы довольно быстро пришли в себя, и вскоре счет на табло был 9:5. Но после того снова рывок на пять очков от украинцев. Однако на первый перерыв команды ушли при +6 для "Бургоса" – 26:20.

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Провальной для "Киев-Баскет" стала вторая четверть. Они сумели набрать лишь 11 очков, в то время как их соперники до 28. Поэтому разрыв в счете вырос до 23 очков – 53:31. В третьей четверти ситуацию исправить не удалось, а разрыв только увеличился – 80:44.

Играть 36 очков за одну четверть, когда за три предыдущие ты набрал лишь 44 – задача непосильная для "Киев-Баскет". Поэтому четвертая четверть оказалась чисто формальной. Хотя ее подопечные Айнарса Багатскиса таки выиграли. Все благодаря трехочковому от Зайца в конце встречи. Итог матча – 96:62.

Бургос – Киев-Баскет 96:62 (26:20, 28:11, 26:13, 16:18)

"Бургос" вышел в групповой этап Лиги чемпионов. "Киев-Баскет" имеет возможность продолжить еврокубковый сезон в Кубке Европы ФИБА.