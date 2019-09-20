"Киев-Баскет" одержал первую победу в баскетбольной Лиге чемпионов

"Киев-Баскет" победил австрийский "Капфенберг" во втором матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов – 73:63.

Киев-Баскет – Капфенберг 73:63 (14:14, 16:18, 27:10, 16:21)

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Безусловно, времени между первым и вторым матчем для каких-то кардинальных изменений в команд было слишком мало. Так же в первой половине второго поединка на площадке было много схожего с первым матчем.

Хозяевам мешало определенное волнение и сумбур в действиях. Гости удержали попытки стартового давления и сами впоследствии пошли вперед.

Похоже, в большом перерыве тренерский штаб киевлян нашел необходимые аргументы. Хозяева уверенно начали вторую половину. Игровое преимущество позволило "Киев-Баскет" существенно изменить результат на табло. К заключительной четверти у киевлян уже было 15 очков преимущества. При этом они больше и метко атаковали кольцо соперника, захватив преимущество и под щитами.

В дальнейшем "Киев-Баскет" не переставал контролировать игру, доведя ее до логической победы. Самым результативным у хозяев стал Кейси Шеферд – 17 очков.

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов "Киев-Баскет" сыграет против испанского "Бургоса".