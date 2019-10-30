"Киев-Баскет" одержал вторую победу в группе Кубка Европы ФИБА

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Левски – Киев-Баскет результат и обзор матча
Левски – Киев-Баскет результат и обзор матча / ФБУ

"Киев-Баскет" победил "Софию Левски" в матче группового этапа Кубка Европы ФИБА – 83:76.

Левски – Киев-Баскет 76:83 (22:25, 22:24, 18:14, 14:20)

Гости с начала встречи пытались контролировать ход поединка, не позволяя хозяевам плотной защитой разгонять свои атаки. Поэтому именно игроки болгарской команды вынуждены были большую часть игрового времени догонять. Киевлян это вполне устраивало. Имея небольшое преимущество в реализации и в игре под щитами гости на большой перерыв снискали себе 5 очков преимущества.

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Однако после перерыва хозяева едва не переломили ход событий. Постепенно к концу третьей 10-минутки соперники сократили отставание, которое уже увеличилось до девяти очков.

Впрочем, Багатскису удалось отыскать нужные аргументы, чтобы его игроки уверенно отыграли заключительную часть матча. Контроль игры киевлян в этот период заставил совсем замолчать трибуны, которые существенно оживились в конце третьей четверти. Так, в тишине гости спокойно довели поединок до второй победы в группе.

В третьем матче группового этапа лидеры группы Киев-Баскет и Цмоки-Минск встретятся между собой 5 ноября в столичном Дворце спорта.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол БК Киев-Баскет
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