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"Киев-Баскет" уступил турецкой "Каршияке" в четвертьфинале Кубка Европы ФИБА: видео

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"Киев-Баскет" уступил и во втором матче четвертьфинала Кубка Европы ФИБА и вылетел из турнира.

Первый матч в Киеве закончился поражением для украинского клуба 71:89. Поэтому рассчитывать на положительный результат в Турции причин не было. Хотя команда Айнарса Багатскиса удачно начала матч, и даже была впереди в счете 16:7.

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Но удерживать такое преимущество долго не удалось. Еще в первой четверти отставание было сокращено, а на большой перерыв команды отправились уже при положительном для "Каршияки" счете 38:32.

В третьей четверти на площадке шла равная борьба. Но хозяева сделали рывок в заключительной четверти, выиграв его с разницей в 13 очков – 31:18.

Следовательно матч закончился победой "Каршияки" 88:67, и именно турецкий клуб проходит в полуфинал Кубка Европы ФИБА.

Каршияка – Киев-Баскет 88:67 (19:20, 19:12, 19:17, 31:18)

А для "Киев-Баскет" еврокубковый сезон закончился.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: БК Киев-Баскет Новости Спорта Спорт Баскетбол
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