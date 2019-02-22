Киевское "Динамо" узнало имена соперников в плей-офф юношеской Лиги чемпионов

Команда "Динамо" U-19 получила соперника в 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов. Киевлянам придется сыграть со сверстниками из немецкого "Хоффенхайма".

Согласно жребию, матч между "Динамо" и "Хоффенхаймом" состоится 12 или 13 марта в Германии.

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Если "Динамо" пройдет этот раунд, то в четвертьфинале их соперником будет победитель "мадридского дерби" – "Реал" или "Атлетико". Но на этот раз украинская команда будет играть матч на своем поле.

Что касается других пар, то в 1/8 также сыграют Порту – Тоттенхэм и Мидтьюлланн – Манчестер Юнайтед. Именно одна из этих команд может стать соперником "Динамо" в полуфинале юношеского Лиги чемпионов.

Решающий матч за трофей состоится 29 апреля в Ньоне на поле Спортивного центра Коловрэ.