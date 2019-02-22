Киевское "Динамо" узнало имена соперников в плей-офф юношеской Лиги чемпионов

13 Читати новину українською
Киевское "Динамо" узнало имена соперников в плей-офф юношеской Лиги чемпионов

Команда "Динамо" U-19 получила соперника в 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов. Киевлянам придется сыграть со сверстниками из немецкого "Хоффенхайма".

Согласно жребию, матч между "Динамо" и "Хоффенхаймом" состоится 12 или 13 марта в Германии.

Читайте также: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" сыграет с "Челси"

Если "Динамо" пройдет этот раунд, то в четвертьфинале их соперником будет победитель "мадридского дерби" – "Реал" или "Атлетико". Но на этот раз украинская команда будет играть матч на своем поле.

Что касается других пар, то в 1/8 также сыграют Порту – Тоттенхэм и Мидтьюлланн – Манчестер Юнайтед. Именно одна из этих команд может стать соперником "Динамо" в полуфинале юношеского Лиги чемпионов.

Решающий матч за трофей состоится 29 апреля в Ньоне на поле Спортивного центра Коловрэ.

blog_ava
Оскар-2019: что нужно знать о лучших фильмах кинопремии
сегодня
880
Теги: Футбол Спорт Динамо Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото
сегодня 15:09 Ломаченко похвастался своим шикарным автопарком и рассказал, как дважды попадал в аварии: фото
97
Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
сегодня 12:30 Все дерутся до последней секунды, поэтому стало намного сложнее, – каратистка Екатерина Кривая
Станіслав Безушко 44
Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео
сегодня 10:28 Российский лыжник едва не избил норвежца из-за поражения в гонке: видео
122
"Динамо" хватило гола, чтобы победить "Олимпиакос": видео
сегодня 00:04 "Динамо" хватило гола, чтобы победить "Олимпиакос": видео
699
Четыре гола "Айнтрахта" оставили "Шахтер" за бортом Лиги Европы: видео голов
21 февраля 21:49 Четыре гола "Айнтрахта" оставили "Шахтер" за бортом Лиги Европы: видео голов
926
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук