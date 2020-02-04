Китайскую сборную не пустили в Россию на Чемпионат мира из-за коронавируса

Мужская и женская сборные Китая по хоккею с мячом не выступят на чемпионатах мира. Причина – вспышка коронавируса в Китае.

Мужские сборные, среди которых и китайская, должны были сыграть в российском Иркутске с 1 по 6 марта. Однако китайскую сборную решили не допускать к турниру.

"Причиной принятия данного решения является ситуация с распространением коронавируса в Китае и возможностью его распространения на другие команды, которые принимают участие в турнире", – говорится в сообщении российской федерации хоккея с мячом.

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Не допустили на чемпионат мира и женскую сборную Китая. Их матчи должны были состояться 19-22 февраля в Осло.

Какие соревнования перенесли из Китая из-за вспышки коронавируса

Матчи олимпийского отбора по баскетболу среди женских сборных перенесли из Фошаня в сербский Белград.

Оргкомитет Олимпиады-2022, которая состоится в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований, которая должна была состояться на стадионе "Птичье гнездо".

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить этап Кубка мира по горнолыжному спорту в китайском Яньцини из-за вспышки коронавируса.

Зимний чемпионат мира по легкой атлетике, который должен пройти в китайском Нанкине с 13 до 15 марта, перенесли на 2021 год.

Чемпионат Китая по футболу должен был начаться 22 февраля. И его тоже отложили на неопределенный срок. Как минимум два матча азиатской Лиги чемпионов перенесли на неопределенный срок. Причиной стала вспышка коронавируса в Китае.

Старт чемпионата Китая по баскетболу тоже решили отложить на неопределенный срок. Легионеры массово покинули Китай.

Организаторы гонки Формула E решили не проводить гонку в китайском городе Санья. Гонка была запланирована на 21 марта 2020 года. Также ФИА готово перенести гонку Формулы-1 в Китае, которая должна была состояться в апреле. Вероятно, что Китай и Россия обменяются датами проведения гонок.



Правда и мифы про коронавирус / 24 канал