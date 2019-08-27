Кэмпбелл назвал свое главное преимущество в бою против Ломаченко

Британский боксер Люк Кэмпбелл выйдет на ринг против чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA украинца Василия Ломаченко. На кону будут стоять три чемпионских пояса.

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Кэмпбелл отдает должное Ломаченко. Ведь украинецл – идер рейтинга боксеров независимо от весовой категории.

"Да, он лучший в мире. И не просто так. Это реальность. Но он занимает ту позицию, на которую я претендую. Я хочу драться и побеждать лучших из лучших. Я хочу заработать, завоевать авторитет. Он лучший не потому, что у него яркий стиль. А потому, что он побил топ оппонентов и стал чемпионом мира в трех весовых дивизионах", – цитирует Кэмпбелла издание vRinge.com.

По мнению британца, он имеет преимущество в бою против Ломаченко, которого не имели предыдущие соперники украинца. И речь идет не об антропометрических особенностях (рост Ломаченко 1,7 метра, в то время как Кэмпбелла – 1,75 метра. При этом размах рук украинца составляет 1,66 метра, а его соперника – 1,8 метра).

"Думаю, большинство его оппонентов просто не верили в победу. Они еще до боя давали ему преимущество. Давали преимущество человеку, который и без того очень хороший. Я точно не из их числа. Я думаю только об одном: "Я попаду по тебе со всей силы, и ты точно это почувствуешь". Вот и все", – рассказал Кэмпбелл.

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Стоит добавить, что в подготовке к бою против Ломаченко британец использует особенность тренировки украинца. Речь идет об одновременном бое с тремя боксерами.

"Мы знаем все о тренировочных методах Ломаченко. Поэтому один раз в неделю я спаррингую сразу с тремя оппонентами. Сперва было очень тяжело, но я уже втянулся, Я уже привык", – подытожил Кэмпбелл.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится в Лондоне 31 августа на The O2 Arena. Онлайн-трансляция, видео боя и его результат – на сайте Спорт24.