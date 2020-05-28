Кличко хочет поквитаться с Фьюри: экс-менеджер украинца заговорил о возвращении Владимира

Возвращение легендарного украинца Владимира Кличко на ринг - одна из самых обсуждаемых тем в мире бокса. 44-летний Кличко поддерживает физическую форму, и складывается впечатление, что он в любой момент готов принять вызов на бой.

Фьюри или Уайлдер: с кем драться Кличко

Бывший промоутер украинца Том Леффлер в интервью ютуб-каналу garneksports прокомментировал возможное возвращение Кличко в бокс. Он заявил, что всегда хотел увидеть бой Кличко против Деонтея Уайлдера.

Кстати Владимиру Кличко вернули все пояса, которые он потерял в бою с Фьюри

Леффлер считает, что Кличко и Уайлдер имеют мощнейшие удары в супертяжелом весе. Именно это сделало бы их бой интересным.

Я всегда думал, что с Уайлдером будет отличный бой. Это был бы бой двоих лучших ударников в мире бокса. Деонтей был в нескольких тренировочных лагерях Кличко, был спарринг-партнером,

– сказал промоутер.

Том Леффлер заявил, что хотел бы снова увидеть Кличко на ринге.

"Он остается в отличной форме. Я уже говорил, что поддержу любое его решение. Он столько достиг в боксе. Ему нечего доказывать", – добавил промоутер.

Читайте также Кличко вернется и побьет Фьюри, – тренер украинца

Леффлер также убежден, что Кличко будет успешным, если решит вернуться. По его словам, Кличко всегда хотел поквитаться с Тайсоном Фьюри за поражение в 2015 году.

Владимир не боится никого. Я знаю, что он всегда хотел получить возможность поквитаться за поражение от Фьюри, вернуть свои титулы. Так что я не буду списывать Кличко со счетов в любом из поединков, если он решит вернуться в бокс,

– резюмировал промоутер.

Кличко – Фьюри: что известно о противостоянии