Кличко хочет поквитаться с Фьюри: экс-менеджер украинца заговорил о возвращении Владимира
Возвращение легендарного украинца Владимира Кличко на ринг - одна из самых обсуждаемых тем в мире бокса. 44-летний Кличко поддерживает физическую форму, и складывается впечатление, что он в любой момент готов принять вызов на бой.
Фьюри или Уайлдер: с кем драться Кличко
Бывший промоутер украинца Том Леффлер в интервью ютуб-каналу garneksports прокомментировал возможное возвращение Кличко в бокс. Он заявил, что всегда хотел увидеть бой Кличко против Деонтея Уайлдера.
Кстати Владимиру Кличко вернули все пояса, которые он потерял в бою с Фьюри
Леффлер считает, что Кличко и Уайлдер имеют мощнейшие удары в супертяжелом весе. Именно это сделало бы их бой интересным.
Я всегда думал, что с Уайлдером будет отличный бой. Это был бы бой двоих лучших ударников в мире бокса. Деонтей был в нескольких тренировочных лагерях Кличко, был спарринг-партнером,
– сказал промоутер.
Том Леффлер заявил, что хотел бы снова увидеть Кличко на ринге.
"Он остается в отличной форме. Я уже говорил, что поддержу любое его решение. Он столько достиг в боксе. Ему нечего доказывать", – добавил промоутер.
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Леффлер также убежден, что Кличко будет успешным, если решит вернуться. По его словам, Кличко всегда хотел поквитаться с Тайсоном Фьюри за поражение в 2015 году.
Владимир не боится никого. Я знаю, что он всегда хотел получить возможность поквитаться за поражение от Фьюри, вернуть свои титулы. Так что я не буду списывать Кличко со счетов в любом из поединков, если он решит вернуться в бокс,
– резюмировал промоутер.
Кличко – Фьюри: что известно о противостоянии
- Бой состоялся 29 ноября 2015 года. Владимир Кличко неожиданно потерпел поражение единогласным решением судей.
- Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.
- Боксеры договорились о реванше, который был предусмотрен контрактом. Но Фьюри при странных обстоятельствах получил травму ноги.
- Второй раз реванш сорвался из-за того, что Фьюри решил завершить карьеру.