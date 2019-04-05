Кличко лучше не выходить на ринг против меня – я выхожу убивать, – чемпион WBC

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер уверен, что экс-чемпион мира Владимир Кличко не захочет встречаться с ним на ринге, если примет решение вернуться в бокс.

Уайлдер считает, что Кличко нужно провести сначала несколько боев, чтобы продемонстрировать свою форму.

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Давайте посмотрим, что он сделает. Пусть для начала вернется и наберет форму. Ведь он и перед Джошуа не дрался два года или сколько там? Он вышел и проиграл. Но это по-прежнему имя – это все еще Кличко. Он творил невероятные вещи – этого у него не отнять. Я многому научился, когда ездил к нему в лагерь,

– цитирует американца Boxingscene.

В то же время Уайлдер уверен, что Кличко не стоит с ним драться.

Ему лучше не выходить в ринг против меня – я выхожу убивать. Я не играю в игрушки. Если честно, не думаю, что он захочет бой против меня. Кличко мог много раз меня вызвать, но никогда не упоминал моего имени. Никто не говорит "Деонтей Уайлдер", потому что все знают, что это трудно,

– сказал боксер.

В свою очередь бывший промоутер Владимира Кличко Том Леффлер хочет, чтобы украинец в случае возвращения в бокс попытался отобрать титул у чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

В марте 2018 года стримингова платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет три поединка в профессии, которые могут произойти в 2019 году – в мае, сентябре и декабре. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя победа в предыдущей встрече.

Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Стримингова компания DAZN сделала лучшее предложение украинцу. Теперь на кону 80 миллионов долларов.

Владимир Кличко пока не дал ответа на предложение DAZN.

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