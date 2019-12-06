Кличко назвал лучшего боксера мира в супертяжелом весе

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко назвал имя лучшего супертяжеловеса в мире.

В комментарии Вusiness Иnsider "Доктор Железный Молот" заявил, что несмотря на поражение Энди Руису (33-1, 22 КО) считает экс-чемпиона Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) топовым представителем хэвивейта.

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Если выбирать лучшего из толпы, то это должен быть достойный боец, который с хорошей стороны представляет этот вид спорта. Мне нравится, когда есть такой образ. Это должен быть хороший боец ​​с рядом характеристик – атлетический, обладает хорошей репутацией, лицо бокса. Я считаю, что по этим компонентам лучшим является Энтони Джошуа,

– заявил Владимир.

Также Кличко признал, что нынешняя ситуация способствует популяризации супертяжелого дивизиона:

Не стоит забывать, что удалось сделать Энди Руису. Никто не ожидал ничего подобного от этого парня. Он показал одно из лучших выступлений в истории бокса, был андердогом, но сумел победить чемпиона. Хэвивейт выглядит очень увлекательно и это идет на пользу бокса. Надо, чтобы все лучшие бойцы встретились между собой. Однако, если выбирать одного – это Энтони Джошуа. Уверен, что он сможет вернуться.

Реванш Джошуа – Руис за титулы WBA, WBO, IBF и IBO состоится в ночь с 7 на 8 декабря в городе Эд-Дирийя (Саудовская Аравия). Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.