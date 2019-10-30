Кличко заговорил о возвращении и планирует побить рекорд Формана

Владимир Кличко снова заговорил о возобновлении карьеры профессионального боксера. Кличко-младший может вернуться, чтобы побить рекорд Джорджа Формана.

По словам Кличко, он готов вернуться в ринг не для того, чтобы просто кого-то победить.

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Могу ли я драться? Да. Просто сейчас я держу перед собой открытыми любые варианты. Не будет камбэка, чтобы просто вернуться и сломать кому-то челюсть... Это будет камбэк, чтобы побить рекорд,

– цитирует Кличко Business Insider.

Владимир отметил, что вопрос денег не приоритетный для него, а речь идет о том, чтобы войти в историю.

Привлекает ли это (рекорд Формана, – Спорт24)? Я бы сказал, да, это круто. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое заявление,

– сказал Владимир.

Как известно, Джордж Форман стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет. Сейчас Владимиру Кличко только 43 года.

Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Джошуа в зрелищном поединке.

Владимир Кличко – Джошуа видео боя