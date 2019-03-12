Клянусь богом, я побью тебя и жену: звездный баскетболист устроил разборки с фаном: видео
Звездный защитник баскетбольного клуба "Оклахома" Расселл Уэстбрук вступил в перепалку с болельщиком "Юты" во время матча регулярного чемпионата НБА. Разговор с фанатом завершился угрозами от баскетболиста.
В сети появилось видео, на котором можно услышать, как Уэстбрук угрожает физической расправой болельщику и девушке, которая сидит рядом.
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"Ты думаешь, я шучу? Я клянусь богу, я клянусь богом, я тебя побью. Тебя и твою жену, я вас побью", – сказал разъяренный Расселл.
После игры баскетболист заявил, что фанат разгневал его оскорбительным комментарием.
Он сказал мне: "Встань на колени, как ты привык это делать". Я считаю такой комментарий расистским и неуместным. Я не потерплю такого неуважения к своей семье,
– приводит слова Уэстбрук ESPN.
После игры пользователи Twitter откопали, что фанат, который оскорбил Расселла, еще в прошлом году опубликовал сообщение, где назвал баскетболиста "куском дерьма".
Отметим, что матч между "Ютой" и "Оклахома" завершился победой команды Уэстбрука со счетом 98:89.