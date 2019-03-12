Клянусь богом, я побью тебя и жену: звездный баскетболист устроил разборки с фаном: видео

Звездный защитник баскетбольного клуба "Оклахома" Расселл Уэстбрук вступил в перепалку с болельщиком "Юты" во время матча регулярного чемпионата НБА. Разговор с фанатом завершился угрозами от баскетболиста.

В сети появилось видео, на котором можно услышать, как Уэстбрук угрожает физической расправой болельщику и девушке, которая сидит рядом.

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"Ты думаешь, я шучу? Я клянусь богу, я клянусь богом, я тебя побью. Тебя и твою жену, я вас побью", – сказал разъяренный Расселл.

Things get heated between Russell Westbrook and Utah Jazz fans again. “I’ll f*ck you up. You and your wife,” he says. Not sure what these fans said to him, but he also had issues with Jazz fans during the postseason. pic.twitter.com/LquwRmLVNy — Eric Woodyard (@E_Woodyard) 12 марта 2019 г.

После игры баскетболист заявил, что фанат разгневал его оскорбительным комментарием.

Он сказал мне: "Встань на колени, как ты привык это делать". Я считаю такой комментарий расистским и неуместным. Я не потерплю такого неуважения к своей семье,

– приводит слова Уэстбрук ESPN.

После игры пользователи Twitter откопали, что фанат, который оскорбил Расселла, еще в прошлом году опубликовал сообщение, где назвал баскетболиста "куском дерьма".

Yeah I’m sure this guy said nothing to Westbrook... pic.twitter.com/pbBXMHGUyg — Jonesy (@JonesyNBA) 12 марта 2019 г.

Отметим, что матч между "Ютой" и "Оклахома" завершился победой команды Уэстбрука со счетом 98:89.

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