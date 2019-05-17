Клуб-новичок АПЛ существовал за деньги семьи Усамы бин Ладена

Футбольный клуб "Шеффилд Юнайтед" получал финансовую помощь от семьи основателя "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена.

Один из членов семьи известного террориста, бывшего лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена инвестировал в английский клуб "Шеффилд Юнайтед" 3,44 млн евро.

Читайте также: Голы Рэмзи "убивают": жертвы известного футболиста

Об этом стало известно в ходе судебных разбирательств между совладельцами клуба Кевином Маккейбом и членом королевской семьи Саудовской Аравии – принцем Абдуллой Аль-Саудом.

Адвокат принца Абдуллы Андреас Гледхилл заявил, что три миллиона фунтов займа поступили в клуб, вероятно, от одного из членов семьи покойного террориста. Финансовая операция, по его утверждению, "проходила под кодовым названием "Проект Дельта". Также он сказал, что Маккейб, занимающий пост председателя правления клуба, знал о происхождении этих средств.

Кроме того, адвокат представил электронные письма бывшего директора клуба Джереми Таттона, который якобы угрожал слить историю о финансировании семьей бен Ладена в прессу, если заем станет известно. Маккейб обвинения отрицает и утверждает, что это была шутка.

"Шеффилд Юнайтед" ранее пробился в английскую Премьер-лигу. Усама бин Ладен – основатель террористической организации "Аль-Каида", которого убили в 2011 году.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram