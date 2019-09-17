Клуб Первой лиги оштрафован на 50 тысяч гривен по курьезной причине

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"Рух" оштрафован на 50 тысяч гривен
"Рух" оштрафован на 50 тысяч гривен / ФК "Рух"

Львовский "Рух" был оштрафован за отказ играть мячами Select в матчах Первой лиги 2019/20.

В матчах против "Волыни" и "Прикарпатья" "Рух" играл не Select – официальными мячами Первой лиги, а использовал продукцию Puma. За это львовский клуб получил штраф 50 тысяч гривен, сообщает Tribuna.

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Отмечается, что "Рух" нарушил статью 32 регламента ПФЛ. В этой статье говорится, что официальным мячом соревнований ПФЛ на сезон 2019/20, 2020/21 и 2021/22 признан мяч Select Brillant Super.

Все клубы ПФЛ во время матчей и тренировок на месте проведения матчей обязаны использовать официальный мяч соревнований.

За неиспользование официального мяча в матчах соревнований ПФЛ к клубу применяются дисциплинарные санкции в виде обязательного денежного взноса в размере 25 тысяч гривен за каждый матч. Денежный взнос перечисляется на счет ПФЛ.

Также в домашних матчах с "Николаевом" (6-й тур) и "Черноморцем" (8-й тур) "Ру " не использовал мячи Select. Дела по этим матчам находятся в КДК, вскоре последуют аналогичные решения.

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Теги: Спорт Футбол
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