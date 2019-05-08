Клуб Первой лиги Украины сыграет против одной из сильнейших команд Португалии

Клуб Первой лиги "Прикарпатье" сыграет товарищеский матч с представителем элитного дивизиона Португалии "Брагой".

Матч состоится 22-го или 23 мая на стадионе "Рух". Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Юрий Марцинкив в Facebook.

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Дождались! К нам на футбол едет "Брага". Товарищеский матч с МФК "Прикарпатье" одни из лидеров чемпионата Португалии сыграют на стадионе "Рух" предварительно 22-го или 23 мая. Держим кулаки за команду родного края и вместе – к победе,

– написал Марцинкив.

"Прикарпатье" идет на 10 месте в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч команда проведет 11 мая против СК "Днепр-1".

В этом сезоне "Брага" уже играла с украинским клубом. В квалификации Лиги Европы португальцы вылетели после двух матчей с "Зарей" (1:1, 2:2).

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