Клуб Первой лиги Украины сыграет против одной из сильнейших команд Португалии

21 Читати новину українською
МФК "Прикарпатье" сыграет с "Брагой"
МФК "Прикарпатье" сыграет с "Брагой" / Фото из открытых источников

Клуб Первой лиги "Прикарпатье" сыграет товарищеский матч с представителем элитного дивизиона Португалии "Брагой".

Матч состоится 22-го или 23 мая на стадионе "Рух". Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Юрий Марцинкив в Facebook.

Читайте также: Тренера "Динамо" Хацкевича оштрафовали после матча с "Шахтером"

Дождались! К нам на футбол едет "Брага". Товарищеский матч с МФК "Прикарпатье" одни из лидеров чемпионата Португалии сыграют на стадионе "Рух" предварительно 22-го или 23 мая. Держим кулаки за команду родного края и вместе – к победе,
– написал Марцинкив.

"Прикарпатье" идет на 10 месте в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч команда проведет 11 мая против СК "Днепр-1".

В этом сезоне "Брага" уже играла с украинским клубом. В квалификации Лиги Европы португальцы вылетели после двух матчей с "Зарей" (1:1, 2:2).

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Главные мифы и правда о Второй мировой войне
сегодня
8184
Теги: Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили приговор суда
сегодня 16:45 Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили приговор суда
279
От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
7 мая 14:14 От бальных танцев до стронгмена: интервью с чемпионом Украины Павлом Кордиякой
Станіслав Безушко 113
Ломаченко официально получил шанс драться за пояс WBC: соперник – Люк Кэмпбелл
7 мая 18:23 Ломаченко официально получил шанс драться за пояс WBC: соперник – Люк Кэмпбелл
337
Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов
7 мая 18:13 Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов
58
На "смотрины" в "Динамо" прибыл российский футболист
7 мая 15:49 На "смотрины" в "Динамо" прибыл российский футболист
330
Новости
Больше новостей
Залиште відгук