Клуб украинца выиграл Суперкубок Таджикистана, матч проходил без зрителей
Еще одна страна решила начать футбольный сезон, несмотря на пандемию коронавируса в мире. На этот раз матчи пройдут в Таджикистане.
Начали футбольный сезон в этой стране матчем за Суперкубок. Его выиграл действующий чемпион и обладатель кубка страны "Истиклол" из Душанбе. Команда одержала волевую победу над "Худжандом".
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В составе "Истиклола" весь матч отыграл украинский защитник Алексей Ларин.
Стоит отметить, что сам матч за Суперкубок состоялся при пустых трибунах. Без зрителей пройдут и первые матчи в чемпионате. Хотя в Таджикистане официально не было выявлено инфицированных коронавирусом.
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