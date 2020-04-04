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Клуб украинца выиграл Суперкубок Таджикистана, матч проходил без зрителей

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"Истиклол" стал обладателем Суперкубка Таджикистана / fc-istiklol.tj

Еще одна страна решила начать футбольный сезон, несмотря на пандемию коронавируса в мире. На этот раз матчи пройдут в Таджикистане.

Начали футбольный сезон в этой стране матчем за Суперкубок. Его выиграл действующий чемпион и обладатель кубка страны "Истиклол" из Душанбе. Команда одержала волевую победу над "Худжандом".

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В составе "Истиклола" весь матч отыграл украинский защитник Алексей Ларин.

Стоит отметить, что сам матч за Суперкубок состоялся при пустых трибунах. Без зрителей пройдут и первые матчи в чемпионате. Хотя в Таджикистане официально не было выявлено инфицированных коронавирусом.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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