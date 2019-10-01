Клуб УПЛ может исчезнуть в конце сезона – журналист

Проблемы у некоторых клубов УПЛ не исчезают. Поэтому в конце сезона чемпионат может не досчитаться одного из клубов.

Информацию о проблемах одного из клубов УПЛ озвучил спортивный журналист Кирилл Крыжановский. При этом автор не называет клуб. Однако факты свидетельствуют о том, что речь идет о ФК "Львов". Разбираем по фактам, о чем написал журналист, и как есть на самом деле.

"Лучший игрок команды прошлого сезона отказался подписывать новый контракт и ожидаемо исчез из первой команды. Ему придумали "проблемы с физической готовностью", но на самом деле он просто не собирается оставаться в этом балагане". Речь идет о Владимире Адамюке. Он сыграл в первых трех матчах за ФК "Львов" в начале сезона, а после этого даже не попадает в состав.

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"Под видом "штрафов за плохие результаты" игрокам не платят зарплату, что может закончится массовым выходом по завершению первой части сезона". Об этом пока данных нет.

"Смена тренера произошла под лозунгом "даешь самый бюджетный вариант". В клубе отказались от всех более менее приличных кандидатур, а назначили анекдотического специалиста, которого отовсюду выгоняли со скандалами и происшествиями". ФК "Львов" неожиданно уволил Богдана Блавацкого, который готовил команду к сезону. И на его место назначили Владимира Мазяра. За день до назначения Мазяр покинул "Горняк-Спорт" из-за состояния здоровья. А до этого неоднократно покидал команды из-за различных конфликтов. В том числе и в "Верес", который впоследствии и стал ФК "Львовом".

"Из-за урезанного бюджета начали сокращать сотрудников, которых просто ставят перед фактом, мол, на вас больше денег нет". Во вторник, 1 октября, стало известно, что команду покинул пресс-секретарь Юрий Мазниченко. Он был с командой с момента ее появления в УПЛ.

"Свернуть проект женской команды и фарм-клуба в одной из соседних с Украиной стран". В прошлом сезоне в ФК "Львов" была женская команда "Львов-Янтарочка", игравшая в Высшей лиге. Однако после этого команду распустили. Насчет фарм-клуба, то речь идет о словацком "Локомотиве" из города Кошице. Туда отправлялись украинские игроки, зато оттуда в ФК "Львов" приходили бразильские исполнители.

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В общем, все идет к тому, что прикроют лавочку по завершению сезона. Или просто ликвидируют или продадут место в УПЛ кому-нибудь из первой лиги. Как зашли, так и уйдут,

– подытожил Кирилл Крыжановский.

Напомним, что в УПЛ ФК "Львов" попал в 2018 году. Команда заняла место ровненского "Вереса", хотя до этого выступала во Второй лиге. Хотя, на самом деле, спонсор "Вереса" был львовский бизнесмен Богдан Копытко, которой теперь и принадлежат ФК "Львов". Сам "Верес" в 2017 году вышел в УПЛ вместо черниговской "Десны". Хотя именно "Десна" заняла второе место в Первой лиге, которое гарантировало повышение в УПЛ. Однако им отказали выдать необходимый аттестат. В 2019 году "Десна" идет на втором месте в УПЛ после девяти туров.

Но стоит отметить, что ФК "Львов" из УПЛ может исчезнуть и естественным путем. Команда сейчас занимает 11-е место в чемпионате. Поэтому в итоге клуб может вылететь из УПЛ согласно спортивному принципу.