Клуб УПЛ "Днепр-1" не будут переименовывать в следующем сезоне

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СК "Днепр-1"

Переименование клуба украинской Премьер-лиги СК "Днепр-1" не состоится по ходу текущего сезона.

По информации, озвученной в Youtube-шоу "ТаТоТаке", "Днепр-1" не будет переименован в "Днепр" ни сейчас, ни следующим летом.

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Ранее сообщалось, что ребрендинг "Днепра-1" в виде нового названия и эмблемы может произойти по окончании текущего сезона, а способствовать этому может олигарх Игорь Коломойский.

"Днепр-1" создали в 2017 году в качестве альтернативы бывшему профессиональному клубу "Днепру", который был расформирован из-за финансовых проблем и сейчас нигде не выступает.

На данный момент СК "Днепр-1" имеет в своем активе 12 зачетных пунктов после 14 туров чемпионата – это 9 позиция в турнирной таблице.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Днипро-1
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