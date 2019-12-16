Клубный чемпионат мира по футболу: чего ожидать от грандов

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"Ливерпуль" сыграет на Клубном чемпионате мира по футболу / twitter.com/LFC

Пока большинство европейских турниров уходят на зимние каникулы (кроме Англии, там будут играть даже 1 января), в центре внимания болельщиков сейчас клубный чемпионат мира. На этот раз соревнования принимает Катар, который активно готовится к Мундиалю 2022 года.

Правда, местная команда "Аль-Садд", победитель Старс-лиги, уже выбыла из борьбы. А вот с полуфинала в турнире стартуют основные претенденты на трофей – "Ливерпуль" (победитель Лиги чемпионов) и "Фламенго" (победитель Кубка Либертадорес).

К слову: "Ливерпуль" узнал соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов

Соперник британцев – мексиканский "Монтеррей" (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ), самый опытный из всех участников этого чемпионата. Для команды это уже 4-й турнир, правда, выше третьего места "Монтеррей" еще не поднимался. "Ливерпуль" же в клубном чемпионате мира играл раньше только раз и уступил в финале бразильскому "Сан-Паулу". Однако, "мерсисайдцы" сейчас основные претенденты на место в финале. Аналитики Parimatch дают 84% на то, что дальше пройдет именно "Ливерпуль".

Скорее всего, в решающем матче англичане снова сойдутся с бразильцами. У "Фламенго" на успех 79% от Parimatch. Аравийский "Аль-Хиляль" (победитель Лиги чемпионов АФК) не без труда ранее обыграл тунисский "Эсперанс" (1:0), а бразильцы соперник намного более сильный. Кстати, и "Фламенго", и "Аль-Хиляль" будут впервые на клубном чемпионате мира.

Добавим, что "Ливерпуль" и "Монтеррей" встретятся 18 декабря, а "Фламенго" и "Аль-Хиляль" днем ​​ранее, 17 декабря. Финал запланирован на 21 декабря.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ливерпуль
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