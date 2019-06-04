Клубный рейтинг УЕФА: падение "Шахтера" и повторение рекорда "Динамо"

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"Динамо" осталось на двадцать третьей позиции в рейтинге УЕФА
"Динамо" осталось на двадцать третьей позиции в рейтинге УЕФА / ФК "Динамо"

После финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы был опубликован итоговый клубный рейтинг УЕФА. "Шахтер" и "Динамо" остались в топ-30 рейтинга.

"Шахтер" начинал сезон в десятке, но в итоге занял шестнадцатое место. "Динамо" же повторил абсолютный рекорд клуба – 23-е место. Еще три украинских клуба находятся за пределами топ-100. Луганская "Заря" на 116-ой позиции. Полтавская "Ворскла" и "Мариуполь" – на 147 месте.

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"Динамо" в итоге получило за сезон 13 очков, "Шахтер" – 10 (четыре из них – бонусы за участие в групповом этапе Лиги чемпионов), "Ворскла" имеет два пункта, "Заря" и "Мариуполь" – по полтора. В сумме – 28 очков, коэффициент – 5,600 и девятая позиция в рейтинге.

Лидерство в клубном рейтинге сохранил испанский "Реал". За ним "Барселона" и "Бавария". Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – "Ливерпуль" и "Челси" соответственно, имеют 11-й и 12-й рейтинги.

По итогам пятилетнего цикла, который завершился в субботу финальным матчем Лиги чемпионов, Украина заняла в таблице коэффициентов УЕФА девятое место.

Что такое клубный рейтинг и таблица коэффициентов УЕФА
Клубный коэффициент составляется на основании результатов конкретного клуба в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинги определяют посев данного клуба при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Коэффициенты клубов ассоциации составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинги определяют количество мест для каждой ассоциации (страны) в будущих клубных соревнованиях УЕФА.

Напомним, что седьмая, восьмая и девятая ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые права в обоих еврокубках. А именно – участие пяти клубов: два – в Лиге чемпионов (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном) и трех – в Лиге Европы (один – в групповом раунде, один – в третьем квалификационном и один – во втором квалификационном). Заметим, что эта таблица формирует представительство на еврокубковый сезон 2020/2021. В групповой раунд Лиги чемпионов попадут представители первых 10-ти ассоциаций, а топ-четверка будет делегировать напрямую в основную сетку сразу по четыре клуба.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы Лига чемпионов Шахтер Динамо ФК Ворскла ФК Заря ФК Мариуполь
Источник: 24 канал
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