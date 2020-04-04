Коби Брайанта посмертно введут в Зал славы баскетбола

Стали известны имена игроков и тренеров, которые в 2020 году войдут в зал славы баскетбола США. Среди них и Коби Брайант, который трагически погиб 26 января.

В общем в Зал славы баскетбола войдут 9 человек:

Коби Брайант (посмертно) – 5-кратный победитель НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Четвертый в списке лучших бомбардиров лиги (33 643 очков за карьеру). Дважды выигрывал Олимпиаду со сборной США – в 2008 и 2012 годах.

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He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClass pic.twitter.com/dw9WOlt1Gj — Basketball HOF (@Hoophall) April 4, 2020

Тим Данкан – 5-кратный победитель НБА в составе "Сан-Антонио Сперс" (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Единственный игрок в истории НБА, который одержал 1000 побед с одной командой (он 19 сезонов провел в составе "Сан-Антонио).

Кевин Гарнетт – победитель НБА в составе "Бостон Селтик" (2008). Выигрывал золотую медаль Олимпиады 2000 года. Гарнетт за 21 сезон НБА сыграл 50 418 минут, что является четвертым показателем в истории.

Тамика Кетчингс – четырехкратная победительница Олимпиады (2004, 2008, 2012, 2016) в составе сборной США.

Руди Томьянович – двукратный победитель НБА как главный тренер команды "Хьюстон Рокетс" (1994, 1995).

Эдди Саттон – тренер, которого четырежды признавали наставником года в США (1977, 1978, 1986, 1995).

Ким Малки – тренер, которая трижды выиграла женский чемпионат среди студенческих команд. Она является первым человеком в истории баскетбола NCAA, который выиграл национальный чемпионат в качестве игрока, помощника тренера и главного тренера. В 1984 году победила на Олимпиаде. Еще в 2000 году была включена в женский зал славы баскетбола.

Барбара Стивенс – более 40 лет работала тренером студенческих команд, одержав за это время более тысячи побед. В 2006 году была введена в женский Зал славы баскетбола.

Патрик Бауманн (посмертно) – многолетний руководитель ФИБА.

Официальная церемония введения в Зал славы баскетбола состоится 29 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс).

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