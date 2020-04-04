Коби Брайанта посмертно введут в Зал славы баскетбола
Стали известны имена игроков и тренеров, которые в 2020 году войдут в зал славы баскетбола США. Среди них и Коби Брайант, который трагически погиб 26 января.
В общем в Зал славы баскетбола войдут 9 человек:
Коби Брайант (посмертно) – 5-кратный победитель НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). Четвертый в списке лучших бомбардиров лиги (33 643 очков за карьеру). Дважды выигрывал Олимпиаду со сборной США – в 2008 и 2012 годах.
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Тим Данкан – 5-кратный победитель НБА в составе "Сан-Антонио Сперс" (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Единственный игрок в истории НБА, который одержал 1000 побед с одной командой (он 19 сезонов провел в составе "Сан-Антонио).
Кевин Гарнетт – победитель НБА в составе "Бостон Селтик" (2008). Выигрывал золотую медаль Олимпиады 2000 года. Гарнетт за 21 сезон НБА сыграл 50 418 минут, что является четвертым показателем в истории.
Тамика Кетчингс – четырехкратная победительница Олимпиады (2004, 2008, 2012, 2016) в составе сборной США.
Руди Томьянович – двукратный победитель НБА как главный тренер команды "Хьюстон Рокетс" (1994, 1995).
Эдди Саттон – тренер, которого четырежды признавали наставником года в США (1977, 1978, 1986, 1995).
Ким Малки – тренер, которая трижды выиграла женский чемпионат среди студенческих команд. Она является первым человеком в истории баскетбола NCAA, который выиграл национальный чемпионат в качестве игрока, помощника тренера и главного тренера. В 1984 году победила на Олимпиаде. Еще в 2000 году была включена в женский зал славы баскетбола.
Барбара Стивенс – более 40 лет работала тренером студенческих команд, одержав за это время более тысячи побед. В 2006 году была введена в женский Зал славы баскетбола.
Патрик Бауманн (посмертно) – многолетний руководитель ФИБА.
Официальная церемония введения в Зал славы баскетбола состоится 29 августа в Спрингфилде (штат Массачусетс).
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