"Олимпик" вырвал победу у "Колоса" и поднялся на 7 место в УПЛ: видео

В заключительном матче 13-го тура Favbet лиги "Олимпик" на выезде обыграл "Колос" со счетом 2:1.

Колос – Олимпик 1:2

Голы: Ориховский, 70 – Пасич, 59, Балашов, 88 (пен)

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Голы в матче были забиты уже после перерыва. Сначала Евгений Пасич нанес точный удар с линии штрафной в дальний угол ворот хозяев.

Затем Ореховский классным ударом со штрафного огорчил гостей. Однако получить хотя бы ничью Колосу не удалось. На 88-й минуте Олимпик реализовал пенальти и добыл три очка.

"Олимпик", который еще недавно выглядел абсолютным аутсайдером УПЛ, после нескольких побед значительно улучшил свое турнирное положение, выбравшись из зоны вылета. "Колос", наоборот, после удачного старта постепенно откатился в середину таблицы, потеряв место в топ-6.

В следующем туре 10 ноября Олимпик сыграет с Александрией, Колосс на выезде встретится с Зарей.

Колос – Олимпик видеообзор матча