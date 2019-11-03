"Олимпик" вырвал победу у "Колоса" и поднялся на 7 место в УПЛ: видео

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Колос – Олимпик: обзор, счет, видео голов матча 03.11.2019
Колос – Олимпик: результат и видео голов

В заключительном матче 13-го тура Favbet лиги "Олимпик" на выезде обыграл "Колос" со счетом 2:1.

Колос – Олимпик 1:2

Голы: Ориховский, 70 – Пасич, 59, Балашов, 88 (пен)

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Голы в матче были забиты уже после перерыва. Сначала Евгений Пасич нанес точный удар с линии штрафной в дальний угол ворот хозяев.

Затем Ореховский классным ударом со штрафного огорчил гостей. Однако получить хотя бы ничью Колосу не удалось. На 88-й минуте Олимпик реализовал пенальти и добыл три очка.

"Олимпик", который еще недавно выглядел абсолютным аутсайдером УПЛ, после нескольких побед значительно улучшил свое турнирное положение, выбравшись из зоны вылета. "Колос", наоборот, после удачного старта постепенно откатился в середину таблицы, потеряв место в топ-6.

В следующем туре 10 ноября Олимпик сыграет с Александрией, Колосс на выезде встретится с Зарей.

Колос – Олимпик видеообзор матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ ФК Колос ФК Олимпик
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