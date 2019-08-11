"Заря" на выезде победила "Колос": дебютный гол Русина, невероятный удар Леднева (видео)

Ковалёвский "Колос" в матче против луганской "Зари" в воскресенье, 11 августа, потерпел первое поражение в чемпионате. "Заря" же получила заряд уверенности перед матчем Лиги Европы.

Колос – Заря 1:3

Голы: Костышин, 34 – Леднев, 27 Русин, 45 + 1, Кабаев, 46

"Заря" среди недели сыграла выездной матч Лиги Европы, когда в Болгарии сумела расписать результативную ничью с ЦСКА. Поэтому с начала матча "Колос" захватил инициативу. Дважды опасные атаки проводил Морозко. Но надежно действовал в воротах Шевченко.

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Забить гол хозяева могли после удара Гавриша со штрафного. Но мяч попал в стенку.

Как следует пробивать штрафные показал Леднев. Игрок нанес мощный удар со штрафного, и мяч, пролетев мимо стенки, влетел в угол ворот Яшкова.

Однако "Колос" сравнял счет. Очередная атака через левый фланг, неудачная попытка удара, и мяч улетает в Костишина. Сын главного тренера "Колоса" в этот момент оказался один перед воротами "Зари", и удачно пробил в противоход голкиперу.

Но еще до перерыва "Заря" вышла вперед. Когда шла первая добавленная минута, Михайличенко накрутил на фланге соперников, навесил на дальнюю штангу. Там был Каменюка, который мог сам пробивать. Вместо этого он сбросил мяч, и Русин, который проводил дебютный матч за "Зарю", головой отправил его в ворота.





А когда начался второй тайм, Русин помог забить третий гол в ворота "Колоса". Вратарь ошибся, когда вводил мяч, его перехватил форвард вошел в штрафную и отдал пас на Кабаева. Последнему оставалось в касание отправить мяч в ворота, что он и сделал.

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После этого игра успокоилась. "Заря" пыталась играть в эконом-режиме, ведь в четверг их ожидает ответный матч против ЦСКА. Команды создали несколько моментов, но голевыми они не были и проблем для голкиперов не создали.

"Заря" побеждает и поднимается на второе место в турнирной таблице. Но сыграно только три тура чемпионата.