Команда Aston Martin возвращается в Формулу-1

С 2021 года в Формуле-1 будет выступать команда Aston Martin. Она будет заводской конюшней для автопроизводителя.

Однако с ее появлением количество команд в Формуле-1 не увеличится. Их и в дальнейшем будет 10. Просто команда Racing Point переименована в Aston Martin. Произошло это вследствие того, что бизнесмен Лоуренс Стролл выкупил акции Aston Martin.

Лоуренс Стролл – канадский миллиардер

Деньги заработал на продаже модных брендов Pierre Cardin и Ralph Lauren. Владел компанией Tommy Hilfiger, которую в 2006 году продал за 1,6 миллиарда долларов.

Издание Forbes оценивает его состояние в 2,6 миллиарда долларов (по состоянию на февраль 2020 года)

Владелец команды Формулы-1 Racing Point

Его сын Лэнс Стролл – пилот Racing Point

"Процесс инвестирования в эту замечательную автомобильную марку требовал всего моего внимания и энергии в течение нескольких месяцев. Конечно, были бессонные ночи. В то же время это была одна из наиболее интересных сделок, в которых я когда-либо участвовал. Автомобили – моя страсть, огромная часть моей жизни, и Aston Martin всегда занимал особое место в моем сердце", – рассказал Лоуренс Стролл.

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Следовательно гонки Формулы-1 станут одним из важных этапов маркетингового продвижения Aston Martin. Именно поэтому команду и переименуют.

Кроме того, команда Формулы-1 будет заводской для Aston Martin.

Aston Martin в Формуле-1

В свое время команда Aston Martin выступала в Формуле-1. И провела там всего два сезона. И было это в 1959 – 1960 годах.

Aston Martin была титульным спонсором команды Red Bull. Однако после 2020 года их сделка закончится.

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