Команда Формулы-1 сменила название и представила новый болид: фото

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Команда Формулы-1 сменила название и представила новый болид: фото

Команда Формулы-1 Racing Point на автосалоне в канадском Торонто представила свой новый болид. Он получил индекс RP19.

Команда, которая прошлый сезон начинала под названием Force India, в 2019 году будет выступать как SportPesa Point Racing F1 Team.

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Ливрея болида компании не слишком отличается от прошлогодней. Несмотря на то, что немецкая компания BWT осталась среди спонсоров конюшни, автомобили сохранили розовый и белый цвета. Только на этот раз он разбавлен синим цветом от SportPesa.

В этом сезоне за команду выступят Лэнс Стролл и Серхио Перес. Отец первого из них, фактически, спас команду прошлого сезона, став главным инвестором команды. Что касается SportPesa – это платформа для спортивных ставок, которые действует в Кении, Танзании, Южной Африке, на острове Мэн и в Великобритании.

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Теги: Спорт Формула-1
Источник: 24 Канал
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